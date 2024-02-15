الكنيسة المرقسية بالأزبكية تفتح غرفة البابا كيرلس السادس للزيارة.. اعرف الموعد

أعلنت الكنيسة المرقسية بالأزبكية عن الغرفة الخاصة بالبابا كيرلس السادس، بطريرك الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحوي تلك الغرفة على مقتنيات البابا كيرلس.

وفتحت الكنيسة المرقسية الزيارة للغرفة من السبت 2 مارس حتى السبت 9 مارس تذكار وفاة البابا كيرلس السادس، وذلك خلال فترة أيام النهضة التي تنظمها الكنيسة من 2 مارس وحتى عيد نياحة البابا كيرلس الذي تحتفل به الكنيسة يوم 9 مارس المقبل.

ويتخلل أيام النهضة التي تنظمها الكنيسة قداسات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، على أن تبدأ النهضة من الساعة السادسة مساءً، خلال الأيام المحددة.

وأوضحت الكنيسة أن مواعيد فتح غرفة البابا كيرلس السادس في الكنيسة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء لنوال البركة، بحسب ما أعلنته الكنيسة.

وتضم الغرفة عدد من المقتنيات الخاصة بالبطريرك الـ116 من ملابس البابا وغرفة النوم التي كان ينام فيها وبعض ملابسه والعصا الخاصة بيه والصليب.

كانت الغرفة في البداية هي مقر إقامة البابا كيرلس على الكرسي المرقسي حيث كانت تعد الكنيسة المرقسية بالأزبكية مقر الكرس المرقسي، خلال فترة جلوسه على الكرسي البطريركي.