«القرموطي» يستعرض ملف «الوطن» عن البابا كيرلس السادس: له كل التقدير

استعرض الإعلامي جابر القرموطي الموضوعات الموجودة في عدد جريدة الوطن اليوم، وذلك خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، كما استعرض عناوين الصفحة الأولى.

القرموطي يعلق على ملف البابا كيرلس السادس

وعلق القرموطي على ملف العدد الخاص بالبابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 116، والذي تحتفي به الوطن في ذكرى نياحته الـ52.

وقال القرموطي: «عاملين ملف عن البابا كيرلس السادس رجل الصلاة، وده واحد من المهمين جدًا في تاريخ الحياة المصرية عمومًا، وله منا كل التقدير والاحترام لأننا في الأول، وفي الآخر بنقدر كل شخصية مصرية».