دعاء أنس بن مالك.. «اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي»

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد الأدعية، في مختلف الأوقات، خاصة أنّ الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، لذلك يجب على المسلمين الإكثار من الدعاء، ومن بينهم من يردد دعاء أنس بن مالك، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو هذا الدعاء.

دعاء أنس بن مالك

وينص دعاء أنس بن مالك، على التالي: «أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل قضاء سوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ».

صيغة دعاء أنس بن مالك

وبحسب العلماء ففي دعاء أنس بن مالك: «إِنَّ وَلِىَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللهم إني أستجيرك، وأحتجب بك من كل شيء خلقته، وأحترس بك من جميع خلقك، وكل ما ذرأت وبرأت، وأحترس بك منهم، وأفوض أمري إليك، وأقدم بين يدي في يومي هذا، وليلتي هذه، وساعتي هذه وشهري هذا».

ويكثر البعض من دعاء أنس ابن مالك، لما له من ثواب وفضل كبير، ويعد من الأدعية المستحبة والمستجابة.