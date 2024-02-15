دعاء المذاكرة وعدم النسيان: صيغتان يستحب ترديدهما لتقوية الذاكرة

يعد دعاء المذاكرة وعدم النسيان من الأمور التي ترددها الألسن وتحفظها العقول مع انطلاق الموسم الدراسي، خاصة مع بدء موسم الامتحانات، حيث يأمل عدد كبير من الطلاب في أن تسترجع ذاكرتهم جميع المعلومات التي درسوها خلال الفترة الدراسية، ولذلك لا تتناقض المذاكرة مع التوجه إلى الله- عز وجل- بالدعاء.

أدعية يستحب ترديدها

وحول دعاء المذاكرة وعدم النسيان، فقد قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إنه لا توجد صيغة محددة للدعاء بالتذكر الدائم وعدم النسيان أثناء المذاكرة، لافتًا إلى أن هناك دعوات يستحب للطالب الحرص عليها لتكون ذاكرته قوية من خلال الاستعانة بالله والقيام بالأسباب من مذاكرة وحفظ وغيرها من الأمور الدراسية، ومن هذه الأدعية:

أدعية يستحب ترديدها

- اللهم إني أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

- اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

4 أمور لتجنب كثرة النسيان

- الدعاء: فهو العلاج الأول الذي يستطيع به الإنسان أنْ يتجاوز كثرة النسيان، حيث يدعو عند نسيانه: اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي.

- الذكر: حيث إنَّ ذكر الله بأنواعه وصيغه المختلفة يطرد الشيطان ويعالج النسيان قال تعالى: «وَاذكُر رَبَّكَ إِذا نَسيتَ».

- الاستعاذة من الشيطان: فالنسيان من الشيطان كما قال تعالى: «فَأَنساهُ الشَّيطانُ ذِكرَ رَبِّهِ»، فالاستعاذة منه تُبعد العبد عن ارتكاب المعاصي التي تشغل العقل والقلب وتسبب سوء الحفظ.

- الكتابة وتكرار المعلومة: فهي من الأمور المعينة على معالجة النسيان، لأن العلم لا يُقيّد إلا بالكتابة وكثرة التكرار بكل وعي وتركيز.