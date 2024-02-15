هريدي: زيارة رئيس البرازيل إلى مصر دفعة قوية لمستقبل العلاقات الثنائية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون فيما بينهما في عدة مجالات، مشيرا إلى أن مصر أصبحت عضوا مجموعة «بريكس» اعتبارا من يناير الماضي، والبرازيل من الأعضاء المؤسسين لها، وهو ما يعني أن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى مصر، تأتي امتدادا لعلاقات قوية متبادلة.

هريدي: الزيارة دفعة قوية لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين

وتابع في حديثه لـ«الوطن» بأن زيارة الرئيس البرازيلي، تتصل بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، ما يعد دفعة قوية لمستقبل العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن توطيد العلاقات الدبلوماسية من شأنه توسيع أطر التعاون سواء السياسية أو الاقتصادية بين مصر والبرازيل من خلال تفعيل الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها أو مناقشة العقبات أمام تنفيذها، خاصة أن العلاقات بين البلدين رحبة وتشهد تعاونات اقتصادية وتجارية.

المساندة البرازيلية لكفاح الشعب الفلسطيني

أشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار المساندة البرازيلية التي تستحق كل تقدير لكفاح الشعب الفلسطيني، والمطالبة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، خاصة أن البرازيل عضوا في مجلس الأمن، وبالفعل قامت بدورا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية بمجلس الأمن، إذ كانت سباقة للمطالبة بوقف إطلاق النار وبالتالي الزيارة تحمل رمزية كبيرة.