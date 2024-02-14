الرئيس البرازيلي يصل إلى القاهرة في جولة تشمل مصر وإثيوبيا

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في زيارة رسمية إلى القاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين ويزور مقر جامعة الدول العربية، وذلك خلال جولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا في الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية، سعيا إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.

وقالت مصادر مطلعة في المطار، إنّ الرئيس البرازيلي والوفد المرافق له، جرى استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وصرح أمين شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، بتطابق بين الأجندة الدولية للبرازيل وأجندة الدول الإفريقية.

وقال دوارتي، إنّ المشاركة الأكبر للدول النامية في قرارات المنظمات الدولية تعد طموحًا مهمًا، ليس فقط للبرازيل ولكن أيضًا للأفارقة، وللدول النامية بشكل عام، والأفارقة يشكلون كتلة مهمة من الأصوات.

وتابع أنّه على المستوى العالمي، تدعو البرازيل إلى إجراء إصلاحات في البنوك الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوسيلة لزيادة تمثيل البلدان في العالم. الجنوب العالمي في هذه الفضاءات.

وأضاف داورتي أنّ هذه الرحلة ذات طبيعة سياسية أكثر وتعكس الأولويات التي أعطاها الرئيس لولا دا سيلفا إلى السياسة الخارجية البرازيلية.