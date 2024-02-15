جريمة جديدة في غزة.. إسرائيل تجبر النازحين عن إخلاء مجمع ناصر (فيديو)

لم يسلم شيء في غزة من العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف القطاع المحاصر قبل أكثر من 4 أشهر، حيث جرى استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا بمسيرة إسرائيلية، قصفت قسم العظام وتسبّبت في استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

ووفق تقرير مُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الضغط على إدارة مجمع ناصر لإخلاء المتبقي من النازحين داخله، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ أكثر من 1500 نازح لا يزالون داخل المجمع، فضلا عن 190 من الكوادر الطبية و300 من أفراد عائلتهم و600 مريض ومرافق.

وتابع التقرير: «ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة بالتحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المجمع وإجبار من تبقى داخله على النزوح إلى أماكن أخرى».