أردوغان: نقدر دور مصر في رفض تهجير سكان قطاع غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ مبادرات تهجير سكان قطاع غزة بحكم العدم، موضحًا: «لا يمكننا قبول تطهير غزة من السكان كليًا، ونقدر دور مصر في هذا الأمر».

وأضاف «أردوغان»، في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إدارة نتنياهو مستمرة في مجازرها، وعليه أنّ يكف عن نقل مجازره إلى رفح أيضًا».

وتابع الرئيس التركي: «المجتمع الدولي يجب ألا يسمح بهذا التصرف الجنوني، ومن أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة، سنظل على تعاون مع مصر أيضًا، وعلى مدى متوسط، فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب منا العمل المشترك ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن».