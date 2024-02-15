أبو الغيط: ما قيمة العدالة والعالم عاجز عن إنهاء العدوان الغاشم على غزة؟

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ المبادئ وتحطمت وتلاشت حين اصطدمت بجدار الأمر الواقع، وسقطت الأقعنة عن وجوه من يدعون الدفاع عن القيم الإنسانية، ومن يدافعون عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وينكرون أنّها قوة محتلة ويلتفون حول الحقيقة.

وتساءل «أبو الغيط»، خلال كلمته في اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، والمُذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «ما قيمة العدالة والنظم الدولية عاجزة عن تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية البشعة؟، ويتحدثون عن وضع يرفضونه في هذا البلد أو ذاك ويتناسون 100 ألف فلسطيني بين جريح وشهيد، ومأساة كبرى تكشف قبح المعايير المزدوجة».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «العرب أعلنوا بوضوح لا لبس فيه، رفضهم القاطع لمحاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع قسريا»، مؤكدا أنّ ما تفعله إسرائيل كلها ألاعيب ووسائل التفاف حول وجود الشعب الفلسطيني ومحاولات التطهير العرقي والانفراد بالأرض من النهر إلى البحر وكأنّها بلا سكان».

وقال: «ندعو المجلس لوضع خطة عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الانسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين وتشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بكافة الأراضي الفلسطينية بالضفة وغزة، وتهدف للتخفيف من شدة الصعوبات المعيشية للفلسطينيين».