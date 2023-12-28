جامعة الدول العربية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع انتهاك الإنسانية بغزة

قال الدكتور خليل إبراهيم، عضو إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، إنه في عام تحديد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان الأعضاء العرب حريصين على أن تتوافق مبادئ وبنود الإعلان مع المبادئ العربية والإسلامية مما يضمن حقوقهم.

إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية

وأوضح خلال جلسة نقاشية تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان أصبحت تستعمل استعمال سياسي وبعد مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق يشهد العالم انتهاكات صريحة لمبادئ قانون حقوق الإنسان الدولي دون حراك.

جامعة الدول العربية

وأشار إلى تبرير العديد من الدول أفعال اسرائيل في قطاع غزة لكونها حق الدفاع عن النفس، مؤكدا أنه حق الدفاع عن النفس يكون للمواطنين العزل وليس للطرف المحتل.

ومن جهتها، قالت ندا حسن، عضو إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدول العربية كان لها دور كبير في صياغة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، منها الدولة المصرية، واليوم، تعمل جامعة الدول العربية على التعامل مع التحديات المختلفة التي من شأنها أن تحول دون تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.