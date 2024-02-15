سيارات متنقلة تجوب الميادين لتوفير الخدمات التأمينية للمواطنين

قال اللواء جمال عوض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنَّه جرى التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف توفير 50 سيارة متنقلة حديثة نموذجية مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة تجوب الميادين لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة ودعم المكاتب التأمينية الثابتة.

بدء التشغيل الفعلي لـ15 سيارة وتقديم 45 ألف خدمة تأمينية

وأشار إلى أنَّه جرى بدء التشغيل الفعلي لـ 15 سيارة وتقديم ما يقارب من 45 ألف خدمة تأمينية خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 11 فبراير 2024 بإجمالي عدد أيام عمل 35 يومًا بمتوسط 1285 خدمة يومياً.

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى أبرز الأنشطة الدولية للهيئة خلال الفترة الماضية، إذ أشار إلى مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال مايو 2023.

الهيئة القومية للتأمين تحصل على جائزة التميز الخاصة بالابتكار

ولفت إلى حصول الهيئة خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى على جائزة التميز الخاصة بالابتكار مع تنويه خاص في موضوع «تحسين المعاشات في وقت الأزمات»، وكذا أربع شهادات تميز في موضوعات «الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي - ميكنة المدفوعات والمصروفات - ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية - الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية».