«شعبة الدواجن» عن خطة الحكومة لزيادة زراعات محاصيل الأعلاف: تقلل تكاليف الإنتاج

رحب عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية بجهود الدولة لزيادة مساحة زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف، متوقعا تحقيق الدولة اكتفاءً ذاتيًا يصل لـ80% من الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا خلال بداية من الموسم الحالي وحتى الثلاث سنوات المقبلة.

زيادة نسبة المساحات المزروعة من الدرة وفول الصويا

وأضاف السيد في تصريحات لـ«الوطن»: «لتحقيق هذه النسبة يتوجب على الدولة زيادة نسبة المساحات المزروعة من الذرة وفول الصويا بمساحة لا تقل عن مليون فدان، وزيادتها لتصل إلى من 2 مليون، ويجب وضع استراتيجية واضحة من قبل الدولة تكون محددة المدة ومتابعتها بشكل دائم لقياس نسبة نجاحها».

تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف يساهم في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات موضحا أننا نستورد نحو 70% من مسلتزمات إنتاج الدواجن من الخارج سواء كانت أعلاف أو أدوية بيطرية، مؤكدا أن التوسع في زراعة تلك المحاصيل محليا يقلل تكاليف الإنتاج ما ينعكس على أسعار الدواجن التي تصل للمستهلكين.

مخزون استراتيجى من الأعلاف

وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعا أمس، لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجى منها، للاستفادة به وقت الأزمات في إحداث توازن الأسواق، إذ تستهدف التوسع في زراعات الذرة وفول الصويا، وكذا ما يمكن تخزينه من هذين المحصولين، بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجى يمكن ضخه في حالة حدوث أي أزمة، لإحداث التوازن المطلوب في الأسعار مع الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة لدينا.