مع بداية ظهور دودة الحشد.. توصيات لحماية زراعات الذرة والقصب

أصدرَت لجنة متابعة التقلبات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من التوصيات الزراعية خلال المرحلة المقبلة أهمها فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها بدودة الحشد نظراً لتهيؤ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.

فحص كل زراعات الذرة للتأكّد من عدم إصابتها بحشرات المن

وأوضحت ضرورة فحص كل زراعات الذرة للتأكّد من عدم إصابتها بحشرات المن «الندوة العسلية» وخاصة الذرة الرفيعة وفي حالة وجود إصابات يتم الرش بمبيد لمبادا 10% مع جاوشو 70% ولو النباتات كبيرة ليتم وضعهم في الري داخل برميل على وش المياه، كما أوصت اللجنة بمكافحة دودة ثمار القرعيات (خاصة الكوسة) باستخدام مبيد البروكليم مع لبمادا 5% أو مع دورسبان.

توصيات زراعية للمانجو والتين والرمان والزيتون والبلح والكمثري

تابعت اللجنة أنَّه في ظل التأثير على تحجيم الثمار فلابد من دعم هذه العملية «المانجو، التين، الرمان، الزيتون، البلح، الكمثرى» من خلال عدد من الخطوات وتبدأ بزيادة معدلات التسميد بها لنصل إلى 10 لترات في الأسبوع للفدان بالمركبات تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان مضاف عليه الماغنسيوم بمعدل 1 كجم للفدان.

ولفتت إلى أنَّ ما الخطوة الثانية فيجب سحب حقن نترات البوتاسيوم مع سلفات الماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو للفدان لأي منهما مع الري ولمدة 2 رية متتالية، واستخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 إلى 15 جم للتر رشاً، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين مع الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء.

استخدام الجبرليك لتقليل نسب التشقق في الرمان

أما فيما يتعلق بأشجار الرمان، أوصت اللجنة باستخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزءا في المليون، لتقليل نسبة التشقق وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة مع رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1%، إذ يؤدي إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة.

شددت اللجنة على ضرورة رش الثمار بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20 جم لكل لتر بمعدل 2% وخاصة للثمار المتواجدة في جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي -المعرضة للشمس- ويمكن الرش بمحلول بيورشات المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.