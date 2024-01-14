«التضامن» تطلق أحدث مبادرات «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» أحدث مبادراته لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للتوسع في نشر رسائل المشروع بين الفئات المختلفة من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة.

الدليل التدريبي

وتستهدف المرحلة الأولى تنفيذ 250 تدريبًا في محافظات «الفيوم - الشرقية - أسيوط - سوهاج»، وتستهل بعقد دورتين لتدريب المدربين على الدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة مع مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة في الجوانب النفسية والاجتماعية المتعلقة بالزواج، إضافة إلى مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة الإنجابية.

وتنطلق الورشة الأولى من محافظة الفيوم، ويليها النسخة الثانية من محافظة أسيوط بواقع 3 أيام تدريبية لكل ورشة، ويتناول اليوم الأول استعراض مفصل لمحتوى مودة التدريبي وآليات تنفيذ الأنشطة المدرجة به، أما اليوم الثاني فيتناول أهم المهارات التي تضمن تنفيذ التدريبات بشكل شيق وتفاعلي، ثم يتناول اليوم الأخير جلسات عملية لتطبيق ما تم تناوله خلال اليومين الأولين.

بناء المعرفة والوعي

ويسعى مشروع مودة من خلال مبادراته المختلفة إلى بناء المعرفة والوعي لدى المقبلين على الزواج من خلال إكسابهم معلومات مهمة عن مفهوم الزواج، وحقوق وواجبات كل طرف في الزواج، ومهارات التواصل الفعّال، ومهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الموارد المالية وتربية الأطفال بشكل إيجابي.

كما تتناول الدورات توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك.