إطلاق أحدث مبادرات مشروع «مودة».. أنشطة «التضامن» في أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز وأهم الأنشطة خلال أسبوع، وذلك في تقريرها الأسبوعي خلال الفترة من 12 إلى 18 ينايرالجاري.

الجمعة 12 يناير

- شاركت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية في أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

- ممارسة أنشطة التمكين الاقتصادي لطلاب الجامعات، من خلال وحدات التضامن بالجامعات.

السبت 13 يناير

- شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية شعبة المصورين بنقابة الصحفيين.

- طرح شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

- الهلال الأحمر المصري يستقبل وفداً من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الأحد 14 يناير

- إطلاق أحدث مبادرات مشروع «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج بالتعاون مع برنامج «أسرة» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الاثنين 15 يناير

- اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل برئاسة وزيرة التضامن.

الثلاثاء 16 يناير:

- افتتاح مركز علاج «طيف التوحد» بمستشفى العباسية للصحة النفسية بحضور وزير التضامن والصحة السكان.

الأربعاء 17 يناير

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

الخميس 18 يناير

- إطلاق فعاليات الحوار المجتمعي حول مسودة استراتيجية التربية الإيجابية باستهداف التوصل إلى توافق حول المحاور الرئيسية ووضع خارطة طريق لإطلاق الاستراتيجية.