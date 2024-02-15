صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الثانية من برنامج «eGP»

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشروعات تخرج طلاب الجامعات المصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات، إذ يساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة.

وأشار إلى أنه خلال فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج قام الصندوق بالشراكة مع شركة عالمية بتثقيف وتعريف الطلاب بمجال ريادة الأعمال، وذلك لما يقرب من 150 مشروع تخرج يمكن تطويرها إلى شركات ناشئة من كل الجامعات المصرية، خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري؛ مما يؤهل الطلاب للفوز بدعم مادي يصل إلى 100 ألف جنيه من خلال برنامج «eGP»، متابعا: بالإضافة إلى الدعم الفني والتوجيه على مدار فترة البرنامج مع نخبة من المدربين والموجهين، والخبراء.