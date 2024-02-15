اجتماع الجامعة العربية بشأن فلسطين بحضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّنا نحتفي في يوم 15 فبراير برئيس البرازيل، ونتمنى له زيارة سعيدة لمصر وللمنطقة العربية وللجامعة، لافتا إلى أنه شخصية تاريخية، لها دورها وتأثيرها في السياسات الدولية في تاريخ البرازيل.

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته في اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، المُذاع على شاشة القناة الأولى، أنَّ الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، شخصية لها ثقلها دوليا وإقليميا وتحظى بشعبية كبيرة.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «يسعدني الاستماع إلى الرئيس البرازيلي، عند تحدثه لمجلس العجامة العربية على مستوى المندوبين الدائمين»، متوجها إليه بالشكر لحضوره الجلسة الطارئة.