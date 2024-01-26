مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار «العدل الدولية» إنجاز وخطوة مهمة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم إنجاز وخطوة مهمة، ولكنه مجرد إجراءات وقتية حمائية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، أن هناك توقعًا بإجراء وقتي لوقف إطلاق النار، ولكن لم يحدث ذلك.

وذكر أن المحكمة لا تتدخل في موضوعات وقف إطلاق النار، ولكنها تتخذ إجراءات وقتية حمائية، للحفاظ على الأوضاع لحين النظر في القضايا بموضوعية، وما حديث حكم إجرائي لوقت معين، لمنع تدهور الأوضاع وارتكاب جرائم إضافية، لحين النظر للناحية الموضوعية.

وأشار إلى أنه لا يوجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وما يحدث هو عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويجرى إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.

ولفت إلى أن خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا الحكم، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر لقرار العدل الدولية.

وواصل: «قرار المحكمة لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر».