لولا دا سيلفا: 80% من سكان غزة يعانون الجوع ومشكلات صحية

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنَّ الزيارة الحالية لمصر تتزامن مع الأوضاع المأساوية في غزة، وخلال الزيارة الأخيرة إلى الجامعة العربية، تحدث عن مبادرة عربية من أجل السلام وكانت خيارا متوازنا لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف «دا سيلفا»، في كلمته أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّه على غرار المبادرات الأخرى التي سبقت المبادرة التي دعا إليها، لم تكلل المجهودات بالنجاح وكانت بلا جدوى.

الحرب على غزة هو رد غير متناسب لإسرائيل

وتابع الرئيس البرازيلي: «الحرب على غزة، هو رد غير متناسب لإسرائيل وغير مقبول ويشكل مأساة كبيرة في العالم الحالي، والخسائر في الأرواح وكذلك الخسائر المادية لا تعوض ولا يمكن قتل كل هذا العدد من الضحايا».

الوضع في الضفة الغربية خطير ولا يمكن قبوله

واستطرد: «في غزة نحو 30 ألف إنسان ضحية أغلبهم من النساء والأطفال، وبنسبة تقارب 80% من السكان يعانون الجوع والحرمان ومشاكل في الأوضاع الصحية، والوضع في الضفة الغربية خطير ولا يمكن قبوله، في الوقت ذاته يحتاج الشعب الفلسطيني القوة والدعم والمساعدات».