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«الناتو»: سنقدم مزيدا من المساعدات لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا

كتب:

منتصر سليمان
04:56 م | الخميس 15 فبراير 2024
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إنه لا يوجد أي مساحة للحسابات الخاطئة مع الحلفاء، وسنعمل مع الحلفاء لتوفير عدد كبير من المسيرات لأوكرانيا لحمايتها.

وأضاف خلال خطاب أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنقدم مزيدًا من المساعدات لكييف لحماية الأراضي الأوكرانية، والحلفاء قدموا ما يزيد على 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا». 

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بقلم منتصر سليمان