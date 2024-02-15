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شركة بريطانية للأمن البحري: استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة شرق عدن

كتب:

أحمد العانوسي
05:12 م | الخميس 15 فبراير 2024
سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية

سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية

أكدت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أن ناقلة بضائع تعرضت لهجوم بقذيفة متفجرة، أثناء إبحارها تجاه الغرب، شرق مدينة عدن في جنوب اليمن، اليوم الخميس، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأشارت الشركة إلى أن السفينة المستهدفة تعرضت لأضرار طفيفة، بسبب تأثير الشظايا على أنابيب مولدات الديزل، مما أدي إلى تسرب كميات من الوقود.

 

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