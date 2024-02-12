بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متطرفين: يجب وقف الحرب فورا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه غير الإنسانية على المدنيين في مختلف المناطق بقطاع غزة وخارجها، ما أدى إلى إعلان المملكة المتحدة فرض عقوباتها على 4 إسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و31، ويدعون: «موشيه شارفيت، ينون ليفي، تسفي بار يوسف، وإيلي فيدرمان»، بسبب ارتكابهم للكثير من أعمال العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها قوات الاحتلال، وجاء هذا القرار وفقا لنظام العقوبات البريطاني لحقوق الإنسان العالمية، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المستوطنين الأربعة الذين وقعت عليهم العقوبة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في منطقة الضفة الغربية، وهو ما ترفضه القوانين الدولية، بحسب ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كاميرون: المستوطنون المتطرفون يشكلون تهديدا للفلسطينيين

وتابع «كاميرون» حديثه، أن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يشكلون تهديدا واضحا للمجتمع الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بإجبارهم على ترك أراضيهم بقوة السلاح، التي هي ملكهم الشرعي، وهو ما يعتبر سلوكا غير قانوني يوجب العقوبة المشددة لوقف تلك الانتهاكات في أقرب وقت ممكن.

كما حذر وزير الخارجية البريطاني من مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في منطقة رفح، التي من شأنها أن تسبب سقوط ضحايا بأعداد هائلة.