«عبدالحميد» ابن المنوفية يحصل على ذهبية كأس العالم في القوة البدنية

حصد الشاب عبدالحميد سرور، ابن قرية طوخ دلكة بمحافظة المنوفية، بطولة كأس العالم للقوى البدنية تحت سن 19 سنة ناشئين، والتي كانت مقامة في الفترة من 3: 9 فبراير الماضي في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

الحصول على بطولة كأس العالم

ويقول البالغ من العمر 19 عاما، إنه نجح في الحصول على ذهبية بطولة كأس العالم للقوة البدنية بمشاركة عدد من الدول الأجنبية، حيث وسبق أن حقق برونزية كأس في الغردقة 2023، بالإضافة إلى بطولة اللياقة البدنية على مستوى المحافظة والجمهورية.

ويكمل ابن محافظة المنوفية، أثناء حديثه مع «الوطن»، أن أكبر داعم له هو أسرته وحامد خلاف، بطل العالم في القوة البدنية، ويشير إلى أنه واجهته الكثير من التحديات والصعوبات قبل البطولة وأبرزها التمرين يوميا لساعات طويلة والسير على نظام غذائي صارم للحفاظ على لياقته.

تهنئة مديرية الشباب والرياضة

وقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور سمير كرم وكيل الوزارة، التهنئة إلى اللاعب عبدالحميد لتحقيق هذا الإنجاز المشرف، متمنية له دوام التوفيق والنجاح ورفع علم مصر عاليا في قادم المنافسات.