أمير جورج يحصل على ذهبية كأس العالم في القوة البدنية: خالي قدوتي

نجح أمير جورج ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية، في الحصول على ذهبية كأس العالم في القوة البدنية المقامة بمدينة شرم الشيخ في مصر، حيث يلعب تحت سن 17 سنة بمشاركة أكثر من 20 دولة مختلفة في البطولة .

وقال أمير «طالب بالصف الثاني الثانوي»، إنه حقق المركز الأول في القوة البدنية ببطولة شرم الشيخ لرفع الأثقال الدولية، والتي أقيمت بمصر في الفترة من «3: 9 فبراير» 2024 بمشاركة عدد من الدول الأجنبية، حيث حصل على الميدالية الذهبية بإجمالي رفع 575 كيلو حديد .

نظام غذائي وتمارين

وتابع أمير، أثناء حديثه مع «الوطن»، أنه يسير على نظام غذائي صارم يتكون من 5 وجبات يوميًا، تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية، التي يستفيد منها الجسم، فضلًا عن ذهابه إلى الجيم بطريقة مستمرة للحفاظ على لياقته البدنية.

وأكد ابن محافظة المنوفية، أن أكبر داعم له هو خاله الذي سبق أن توج ببطولة العالم لرفع الأثقال في الماضي، حيث يتمنى أن يسير على خطى خاله ويحقق البطولات المحلية والدولية التي يلعب بها، لا سيما البطولات الأولمبية التي تنتظره خلال الفترة المقبلة.