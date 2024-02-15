المبعوث الأممي لليبيا: لا نؤيد أي مبادرة تؤجج النزاع أو تعريض أرواح الليبيين للخطر

قال عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في نبأ عاجل، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «إننا لا نؤيد أي مبادرة تؤدي إلى تأجيج النزاع أو تعريض أرواح الليبيين للخطر، وأن التسوية السياسية الشاملة في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا».

وأضاف أنه يجب تنفيذ آليات وطنية شاملة تلبي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

وحث كل الكيانات الليبية على العمل معا للتوصل إلى إدارة عادلة وشفافة لإيرادات ليبيا ومواردها، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية في جنوب ليبيا تثير القلق.

وتابع: «حكومة الوحدة الوطنية لم تعتمد بعد ميزانية للعملية الانتخابية، وأدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اعتماد ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للعملية الانتخابية».