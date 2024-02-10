مطار القاهرة يستقبل رحلات جديدة من ليبيا للمرة الأولى

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة FLY OYA الليبية تبدأ اليوم السبت، تشغيل رحلات جوية للمرة الأولى من مطار معيتيقة إلى مطار القاهرة الدولي، بواقع رحلتين أسبوعيا ضمن خطتها التشغيلية للمطارات المصرية.

وتشغل شركة FLY OYA الليبية، رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، يومي السبت والأربعاء، على أن يتم استقبال رحلاتها الجوية القادمة من مطار معيتيقة الدولي، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة المعروف بالمطار القديم، وسط تسهيلات خاصة واحتفاء بركاب الرحلة الأولى التي تهبط في مطار القاهرة.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة ، فإنه متوقع أن يكون موعد تشغيل رحلتي FLY OYA، ظهرا حوالي الساعة الواحدة مساء، كل يوم سبت وأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاود الرحلة المغادرة مرة أخرى من مطار القاهرة إلى معيتيقة في تمام الثانية ظهرا.