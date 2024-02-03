الكنيسة تحتفل بالذكرى التاسعة لشهداء الوطن في ليبيا الأسبوع المقبل

تحتفل إيبارشية سمالوط، بمحافظة المنيا الأسبوع المقبل، بالعيد التاسع لشهداء الوطن والإيمان الذين استشهدوا في ليبيا عام 2015.

احتفالات سمالوط بالشهداء

وتقيم الإيبارشية سمالوط أيامًا روحية لمدة أسبوع في كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء (العور) في الفترة من 9 وحتى 16 فبراير الجاري، حيث تصلى قداسات وعظات يوميًا طوال هذه الفترة يصلي ويعظ فيها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وقالت إيبارشية سمالوط عن الشهداء في سياق الإعلان عن النهضة الروحية المقامة احتفالاً بهم: «إن شهدائنا الأبرار وأبطالنا العظام (شهداء مصر بليبيا) ، ضربوا مثلاً فائقًا في البسالة الروحية والفخر المسيحي. فرغم رؤوسهم التي انحنت تحت سيوف الغدر والكراهية العمياء. إلا أنها ظلت مرتفعة شامخة بما لا يُقاس بالشجاعة والقوة المسيحية المشهود لها عن كنيستنا المقدسة عبر صفحات التاريخ المتعاقبة. وإن كانت الجهالة والبغضة تراهم ضعفاء».

وأضافت الكنيسة: «إلا أن العيون المستنيرة بالروح القدس تراهم نجوم عالية بلمعان برّاق في سماء المجد. إن لحظة إراقة دمائهم الذكية أعادت لذاكرة الزمن رحيق شهدائنا الأطهار الذين عبّقوا العالم بأريج رائحتهم الطيبة».

أساقفة الكنيسة

وتبدأ القداسات يوميا بحضور الأسقف حيث يحضر في أيام النهضة التي تنظمها الكنيسة كلا من الأنبا إنيانوس، أسقف بني مزار وتوابعها، الأنبا أسطفانوس، أسقف بيا والفشن، الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وطحا الأعمده، الأنبا توماس، الأسقف العام ورئيس ددير العذراء والملاك البهنسا، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، الأنبا رافائيل، أسقف عام وسط القاهرة، والأنبا أنجيليوس، أسقف لندن، ويوم الجمعة 16 فبراير، يترأس قداس التذكار الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.