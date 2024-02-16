الدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف.. «الصبر والثقة بالله»

سورة الكهف من السور التي لها مكانة كبيرة في الإسلام، فهي تطوي في داخلها الكثير من القصص والعبر، لذلك تعد واحدة من السور القريبة إلى المسلمين، وتحتوي على 110 آيات، وهي السورة الثامنة عشر في القرآن الكريم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الدروس المستفادة من قصة أصحاب الكهف، بحسب رأي الباحث في التراث الإسلامي، ياسر سلمي.

قصة أصحاب الكهف والدروس المستفادة

قال «سلمي»، لـ«الوطن» إنّ سورة الكهف تحتوي على عدة أجزاء وموضوعات مختلفة، بما في ذلك قصة أصحاب الكهف وقصة موسى والخضر وقصة ذو القرنين، كما تتضمن السورة عدة مواعظ وحكم وعبر لتعزيز إيمان المسلمين.

المواعظ والحكم المستفادة

وتابع: «قصة أصحاب الكهف التي ذكرت في السورة الكريمة تحمل الكثير من العبر والحكم، التي تهدف إلى تعزيز الإيمان داخل قلوب المسلمين، ومن الحكم التي يمكن الاستفادة منها في قصة أهل الكهف:

- الثبات على الإيمان: يتعلم المؤمن من قصة أصحاب الكهف أهمية الثبات على الإيمان في وجه الابتلاءات والمصاعب، لأن أهل الكهف على الرغم من تعرضهم للاضطهاد الديني والضغوط، إلا إنهم استقروا على إيمانهم ورفضوا الانحياز لتلك الضغوط.

- العناية الإلهية: تظهر هذه القصة قوة وعناية الله بالعباد، لأنهم حصلوا على رحمة الله وحمايته وأمانه في الكهف.

- الصبر والثقة: تحث قصة أصحاب الكهف على الصبر والثقة في الله- عز وجل- أمام التحديات والابتلاءات.

- التوكل على الله: تعمنا القصة أهمية التوكل على الله- سبحانه وتعالى- في كل الأمور، لأن أصحاب الكهف توكلوا على الله- عزل وجل- واعتمدوا عليه في حمايتهم ورعايتهم.