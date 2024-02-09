قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة لها فضل عظيم، ويستحب قراءتها يوم الجمعة، فقد ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، ويتساءل البعض عن موعد قراءة سورة الكهف وهل ينتهي وقت قراءتها بانقضاء صلاة الجمعة، وهذا ما تجيب عنه «الوطن» في السطور التالية.

وقت قراءة سورة الكهف

حسمت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني الجدل حول هل ينتهي وقت قراءة سورة الكهف بانقضاء صلاة الجمعة، قائلة إنه مستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها، ولا ينتهي وقت قراءتها بانتهاء وقت صلاة الجمعة.

فضل قراءة سورة الكهف

ولفتت الإفتاء إلى أنه يجوز قراءة سورة الكهف سرا أو جهرا، ولا يوجد وقت محدد بذلك، إذ يستطيع المرء قراءتها في أي وقت خلال يوم الجمعة، وورد في فضل قراءة سورة الكهف أنه «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة»