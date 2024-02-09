ما هي سنن يوم الجمعة للنساء؟.. بينها قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي

يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة التي يحرص العديد من المواطنين على استغلالها في طاعة الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي يبحث عنها الكثير، سنن يوم الجمعة للنساء، وأفضل العبادات التي يمكن فعلها.

سنن يوم الجمعة للنساء

وقال الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ سنن يوم الجمعة للنساء لا تختلف كثيرا عن الرجال، فعليهن مثلما على الرجل، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى، أنّ جعل بعض الطاعات تعوض بعضها ولا ينتقص أجر المرأة نتيجة ظرف قهري منعها من أداء العبادات بالشكل السليم والكامل، مشيرًا إلى ما قاله الله سبحانه في محكم التنزيل: « "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ».

وأوضح أنّ من سنن النساء في يوم الجمعة، أداء صلاة الظهر في المنزل، أو أنّ تذهب للصلاة في المسجد إذا أُتيح لها ذلك، إذ إنّ الصلاة في المسجد ليست واجبة عليهن، مشيرا إلى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ».

وأضاف أنّ صلاة الجمعة ليست فرضًا على النساء في الأساس، مستشهدًا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

سنن مستحبة يوم الجمعة

وأكد «سلمي» عدم وجود سنن محددة في يوم الجمعة للنساء تختلف عن الرجال، مشيرًا إلى أنها كالتالي:

- الاغتسال

- التطيب

- لبس أحسن الثياب

- التسوك

- التبكير للمسجد

- قراءة سورة الكهف

- كثرة الصلاة على النبي

- تحري ساعة الإجابة