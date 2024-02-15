وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمة الطبية بمركز طب الأسرة بشبرا النخلة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مركز طب الأسرة بشبرا النخلة، التابع للإدارة الصحية ببلبيس، لمٌتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين به، وذلك بعد المرور على مستشفى ههيا المركزي.

متابعة عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية

تفقد وكيل وزارة الصحة خدمات الرعاية الأولية بالمركز، وعمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومُتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، كما تابع مُؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، كما تأكد من توافر الرصيد الكافي من الطعوم والأدوية والمستلزمات الطبية.

إجراء جلسات الغسيل الكلوي

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي بالمركز، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مُوجهاً بسرعة عمل الوصلة الشريانية لحالتين بالقسم، بالتنسيق مع الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق، من خلال إدارة الكلى بالمديرية، كما وجه بدراسة نقل محطة معالجة المياه الخاصة بالكلى من الدور الثاني إلى الدور الأرضي، حفاظاً على العمر الافتراضي للمبنى.