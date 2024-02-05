إطلاق برنامج «أسرة» في 86 وحدة صحية بالمنيا

التقى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة والسكان لبحث إجراءات تنفيذ برنامج «أسرة» داخل المحافظة، ويهدف البرنامج إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

الزيادة السكانية وخطورتها على التنمية

وأكد محافظ المنيا دعمه الكامل لتنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تشكل خطورة على جهود التنمية المستدامة، وسيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل، تبدأ بتطبيق الفعاليات في 86 وحدة صحية، بما في ذلك 27 وحدة في مركز ديرمواس و52 وحدة في مركز ملوي.

ووجه المحافظ الدعوة إلى جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة لتحقيق أهداف البرنامج، ورفع وعي المواطنين بأهميته.

تحقيق حياة أفضل للمواطنين

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لبرنامج «أسرة» أنه يتم تنفيذه بالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، ويشمل البرنامج تدريب رجال الدين والرائدات الريفيات والمؤثرين والصيادلة وأطباء القطاع الخاص على أهدافه لتحقيق أقصى استفادة من فعالياته.