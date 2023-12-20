محافظ جنوب سيناء يعلن تنفيذ أول وحدة صحية خضراء بمدينة شرم الشيخ

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وممثلي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية المهندسة إيناس سعيد منصور، رئيس قطاع تنفيذ المشروعات، واللواء رامي فؤاد المليجي، قطاع تنفيذ المشروعات، وذلك في إطار تعزيز الخدمة الصحية ومتابعة تنفيذ المشروعات الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة في نطاق محافظة جنوب سيناء، وجار تنفيذها حاليا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن منها مستشفيات مدن طور سيناء، ودهب، ونويبع.

وسيجري تنفيذ أول وحدة صحية خضراء بمدينة شرم الشيخ، وتعتبر أول وحدة صحية نوعية، سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، ونال تصميم هذه الوحدة في مؤتمر 27 COP جائزة أحسن تصميم.

ومن الجدير بالذكر، أنه جرى تخصيص مساحة 2996 مترا مربعا بمنطقة الخدمات العامة بحي النور، طبقا للقرار رقم 2970 لسنة 2022 مجلس الوزراء، لإقامة وحدة طب الاسرة.

وحضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور أيمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.