بدء تفعيل ركن المشورة «برنامج CCD» في 20 وحدة صحية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء بتفعيل ركن المشورة (برنامج CCD)، اليوم، في 20 وحدة صحية، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في هذا الشأن.

تفعيل ركن المشورة بالإدارات الصحية

وأكد وكيل الوزارة تفعيل ركن المشورة في 5 إدارات بواقع 20 وحدة صحية من وحدات التطوير بمنشآت الرعاية الأساسية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى متابعة تطور ونمو الطفل من سن يوم حتى 5 سنوات وكيفية تقديم المشورة الصحيحة لمقدم الرعاية من خلال تعليم وتثقيف مقدم الرعاية للتعامل مع الطفل بطريقة مباشرة وتقييم اللعب والتواصل والحفاظ عليه من مرض التوحد، ومن خلال تقييم التطور والنمو والتقييم التغذوي المتكامل للحفاظ على صحة الطفل والحفاظ عليه من الحوادث المنزلية والعنف والإهمال.

وأشار الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الدقهلية، إلى أن منشآت الرعاية الأساسية التي سيتم تفعيل البرنامج بها هي:

- إدارة المنصورة «مركز طب أسرة البرامون، شها، كوم الدربي، برق العز».

- إدارة طلخا «كتامة، بساط، بطرة، ميت الكرماء».

- إدارة ميت غمر «أوليلة، كوم النور، كفر المقدام، ميت محسن».

- إدارة أجا «منية سمنود، سنجيد، صهرجت الصغرى، شبراويش».

- إدارة شربين «وحدة طب الأسرة بالحصص، أبو جلال، كفر الوكالة، الأحمدية».

تدريب فرق العمل في وحدات التطوير

ولفت الطنبولي إلى أنه تم تدريب فرق العمل بوحدات التطوير المذكورة بمنشآت الرعاية الأساسية استعدادا لتفعيل المرحلة الأولى، وسيتم تفعيل البرنامج بباقي وحدات التطوير خلال شهرين وباقي وحدات الرعاية الأساسية تباعا، إلى جانب 60 فردا من الفرق الطبية بالإدارات ومركز المعلومات بالمديرية والإدارات المذكورة لإدخال البيانات إلكترونيا على سيستم الوزارة ومتابعة المؤشرات وتحسين الأداء أولا بأول.