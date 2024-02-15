الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة كتب: يارا أشرف 06:08 م | الخميس 15 فبراير 2024 علم الكويت أصدر أمير دولة الكويت مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الخميس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الكويت والبحرين تطالبان بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عدوانه على غزة أمير الكويت يصل إلى مسقط في زيارة رسمية لمدة يومين شروط التقديم على الزيارة العائلية إلى الكويت.. اعرف التفاصيل تعيين محمد صباح السالم نائبا لأمير الكويت الكويت مجلس الأمة بقلم يارا أشرف