بنك مصر يطلق منصة «إكسبريس مشروعات» لتقديم باقة من الخدمات المالية

أطلق بنك مصر مؤخرا، منصة إكسبريس للمشروعات، حرصا على تقديم تجربة مصرفية أفضل لعملاء المشروعات، تأكيدا لدور بنك مصر الرائد في دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة، التي تهدف إلى جمع كل أنظمه التمويل والخدمات غير المالية في مكان واحد، لتسهيل كل السبل لعملاء المشروعات لإدارة أعمالهم، وتطوير مشروعاتهم.

منصة «إكسبريس للمشروعات»

وتهدف منصة «إكسبريس للمشروعات»، إلى تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تتيح المنصة، معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهم في إدارة وتطوير أعمالهم، سواء الخدمات المالية التي تتضمن أنظمة تمويل إكسبريس، التي تتيح للعملاء إمكانية التقديم على جميع أنظمة التمويل المناسبة لاحتياجاتهم أونلاين من خلال المنصة.

ومنها على سبيل المثال، إمكانية التقديم للحصول على تمويل إكسبريس مشروعات حتى 2 مليون جنيه مصري بأقل المستندات، وفي خلال 5 أيام عمل، كما يمكن الحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع (POS) لسهولة الحصول على مدفوعات الشركة، كما تتضمن المنصة أنظمة التمويل في الفرع، وكل الشراكات والعروض التي يقدمها البنك، التي يمكن للعميل الاستفادة منها في إدارة أعماله.

باقة مميزة من الخدمات

كما تتيح منصة إكسبريس باقة مميزة من الخدمات غير المالية والاستشارية لمساعدة عملائنا في تطوير وإدارة مشروعاتهم مثل خدمات التدريب وبناء القدرات، خدمات التحليل المالي ودراسات الجدوى الاسترشادية، خدمات تيسير الحصول على تراخيص، خدمات تيسير الحصول على تمويل، ومساعدة العملاء على الوصول إلى الموردين المناسبين، وسلاسل التجزئة والمشروعات في الحجم ذاته.

وخدمات تأسيس المشروعات وإعداد نماذج وخطط عمل، التي يجري تقديمها من خلال مراكز تطوير الأعمال بمصرفنا «مبادرة رواد النيل»- برعايه البنك المركزي المصري، مع إمكانية التقديم على فتح حساب الشركات أونلاين مجانا، وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب لغير عملاء بنك مصر، مع متابعة الطلب أونلاين خطوة بخطوة، من خلال الموقع بأبسط الإجراءات.

وبإتمام عملية فتح الحساب، يحصل العملاء على بطاقة الخصم الفوري باسم الشركة، بالإضافة إلى توفير مركز المساعدة من خلال المنصة، الذي من خلاله يستطيع أصحاب الشركات البحث عن الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا والإجابة عليها.

التحول والابتكار الرقمي

هذا ويسعى بنك مصر دائما، لدعم جهود التحول والابتكار الرقمي، من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، حيث أصبحت «التكنولوجيا» اليوم، بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، ويعمل بنك مصر جاهدا، على توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطورات الموجودة علي الساحة، وبما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية.