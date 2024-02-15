بأعلى عائد في مصر.. بنك التنمية الصناعية يطرح شهادة ادخار بعائد 30%

كشف بنك التنمية الصناعية، عن طرحه منتج ادخاري جديد يطلق عليه اسم Smart، بعائد تنافسي يصل إلى 30% سنويا، وهو من حق الأفراد الطبيعيين.

مدة شهادة الادخار

بحسب الموقع الرسمي للبنك التنمية الصناعية، مدة هذا المنتج من يوم واحد حتى 300 يوم، ويصرف العائد بنهاية المدة.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك التنمية الصناعية.

تفاصيل شهادة الادخار الجديدة

- يمنح شهادة الادخار سعر عائد تصاعدي يحتسب يوميا، ويرصد بنهاية المدة

- يبدأ احتساب عائد المنتج الإدخاري من نفس يوم عمل طلب العميل.

- لا يوجد مصاريف.

- الحد الأدنى للشراء أول مرة: 250 ألف جنيه مصري، ويمكن زيادتها بمضاعفات الألف جنيه بدون حد أقصى.

- لا يوجد أي مصاريف، غرامات عند الاسترداد الكسر المبكر.

في حالة السحب الاسترداد المبكر للمنتج الإدخاري SMART، يتم تطبيق العائد المعلن بنشرة الأسعار «في تاريخ الربط» المقابل للمدة الفعلية المنقضية للمنتج SMART للعميل.