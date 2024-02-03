بنك مصر يرفع أسعار الفائدة 2% على 4 حسابات توفير

قررت لجان الأليكو ببنك مصر، رفع أسعار الفائدة 2% على 4 أنواع من حسابات التوفير في ضوء قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس الماضي، ليصل مستوى الفائدة عند 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

وبحسب مصادر لـ«الوطن» ستواصل لجان الأليكو في البنوك اجتماعاتها اعتبارًا من يوم غد الأحد لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية.