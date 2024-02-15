تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي «المرأة تقود» بمرسى مطروح

اختتمت فعاليات تدريب المرأة تقود بمدينة مرسى مطروح لعدد 61 سيدة نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، في قاعات مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، ضمن المرحلة الثانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية.

تنمية مهارات وخبرات وتجارب المشاركات

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز برنامج التدريب الذي استمرت فعالياته على مدار 3 أسابيع، ضمن المرحلة الثانية بمحافظة مطروح بحضور السيدات العاملين بعدد من الجهات بمطروح، مع الإشادة بفعاليات البرنامج لرفع كفاءة وتدريب المشاركات وتأهيلهن بمزيد من الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، بما يعمل على خلق مزيد من الكوادر النسائية بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة، ومواكبة جهود التنمية والارتقاء بالمستوى الوظيفي بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء والعمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

الاهتمام الكبير بالمرأة

ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب التنفيذي، على جهودها وما يبذل من تطوير في منظومة التدريب، بما يواكب جهود الدولة المصرية والاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصاديًا واجتماعيا مع تولى العديدات منهن للمناصب القيادية من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية، ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة، وغيرها من المناصب القيادية، متمنياً لجميع المتدربات التوفيق، وموجهاً بأهمية تحقيق أقصى استفادة من البرنامج وما يهدف إليه في الحياه العملية والوظيفية.

إدارة المشروعات وريادة الأعمال

وأوضح محافظ مطروح أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات، وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة، مع تبادل الخبرات.