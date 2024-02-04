إطلاق الفعالية الثانية من «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بالمنيا

تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، انطلقت اليوم الأحد فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» في نسخته الثانية، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام المحافظة، وتستمر على مدار 3 أسابيع، لتدريب 94 سيدة من سن 22 حتى 50 سنة، من الكوادر النسائية بالديوان العام بالمحافظة، والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن، والوحدات المحلية القروية، من أبناء المنيا لتأهيلهن للقيادة، وتفعيل دورهن القيادي للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا.

تأهيل السيدات على المهارات الشخصية والقيادية

تعقد المحاضرات التدريبية لبرنامج « المرأة تقود في المحافظات المصرية» على فترتين صباحية ومسائية ، بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين بديوان عام المحافظة، ويعتمد البرنامج على تطبيق منهجية التدريب القائم على التعليم التفاعلي، من خلال إلقاء المحاضرات وورش العمل، لتأهيل السيدات على المهارات الشخصية والقيادية منها: القيادة الفعالة، مهارات التواصل الفعال، مهارات العرض والتقديم، مهارات إدارة الوقت والضغوط، الإدارة الإستراتيجية وحل المشكلات واتخاذ القرار، بناء فريق العمل وإدارة التغيير، الذكاء العاطفي والاجتماعي، ريادة الأعمال والعمل الحر وإدارة الدولة المصرية، التحديات الاقتصادية للمشروعات القومية.

بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا وأمن المعلومات، أساسيات التسويق والتسويق الرقمي والإلكتروني، الموازنة العامة للدولة، كيفية إدارة المشروعات، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.