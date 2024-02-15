عبد الفتاح الجريني يطرح أغنية «على بالي» احتفالا بعيد الحب

طرح النجم عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه التي تحمل اسم «على بالي»، من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي، وتسجيل غناء مودي منير وتصدرت الأغنية التريند عقب طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: وعلى بالي يا ناسيني ولايوم صورتك من عيني، أنا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، آه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، ومازال أنا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات.

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته في برنامج نجوم العرب عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: كوك استوديو، وريفالكس، وساعة سعيدة.

وأصدر الجريني عدة ألبومات ناجحة، منها: عايش حياته، يا خسارتك في الليالي، 3 كلمات، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: وحياة عينيك، جبارا فان، أشوف فيك يوم، جنبك على طول، وال ايه وال ايه، أبو خد عنابي، أوقات، وحياة عينيك، بحب أشوفك، يا بخت النوم، حب غريب، أحلى مافي الدنيا، وفر كلامك، وغيرها.

ونال «جائزة أفضل فنان عربي شاب» عام 2011 في «مسابقة جوائز MTV العالمية للشرق الأوسط».

">