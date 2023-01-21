عبد الفتاح الجريني في حفل جماهيري بالسعودية لأول مرة

يستعد الفنان عبدالفتاح الجريني، للسفر إلى المملكة السعودية، من أجل المشاركة في أول حفل غنائي له، وتحديدًا في مدينة جدة، التي تأتي تحت شعار ليلة لحن، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وتعتبر هذه المشاركة الأولى له من خلال حفل جماهيري كبير.

وطرحت شركة YRF عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الأغنية الدعائية لفيلم شاروخان الجديد pathaan بصوت المطربين عبد الفتاح جريني وجميلة البداوي بعنوان jhoome jo pathaan.

4 ملايين مشاهدة للأغنية

وتعد الأغنية التجربة الثالثة التي تجمع بين عبدالفتاح الجريني وشاروخان، بعد نجاحهما سويا في jabra fan وظالمة التي شاركت فيها جميلة، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، وkumaar بالهندي، ومن توزيع vishal and sheykhar وهندسة صوت محمد عصمت، وحققت الأغنية بعد يومين من طرحها أكثر من 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.