وزير متطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مصر والقاهرة ترد.. ماذا قال؟

رغم حملة معارضة دولية واسعة، واصل مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديده بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة التوتر مع مصر، الأمر الذي استغله وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال لإطلاق تصريحات استفزازية، أثارت غضباً في القاهرة.

سموتريتش يزعم: أسلحة تدخل غزة عبر مصر

وزعم وزير المالية في الحكومة اليمينية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، إن إمدادات الأسلحة والذخيرة التي تحصل عليها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تمر عبر مصر، وادعى بأن «مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عن الأحداث التي جرت في 7 أكتوبر»، في إشارة إلى عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها فصائل المقاومة في عدد من المستعمرات الإسرائيلية في غلاف غزة.

مزاعم الوزير الإسرائيلي ليست الأولى ضد مصر، حيث سبق له أن وجه انتقادات حادة للقاهرة، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، زاعماً أنها تسمح بدخول ذخائر إلى قطاع غزة.

كما استطرد «سموتريتش» بقوله إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان قطاع غزة بالمرور عبر حدودها، حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى، مؤكدًا أنه يرفض الاقتراح الذي طرح من مصر وقطر بشأن إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة جنبًا إلى جنب مع الضفة الغربية.

وأكد الوزير المتطرف الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني، أن حكومة الحرب، برئاسة بنيامين نتنياهو، ليس لديها صلاحيات للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، وأن حزبه لن يشارك في حكومة توافق على إنهاء الحرب.

مصر ترد على مزاعم «سموتريتش»

وردت مصر على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، حيث صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي «سموتريتش» في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.