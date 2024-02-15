«القومي للبحوث» يطلق مبادرة «بديل المستورد» لتعميق التصنيع المحلي

أطلق المركز القومي للبحوث، مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية من خلال استهداف البرنامج الحكومي «تعميق التصنيع المحلي» للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، لتعرض هذه المنتجات كمبادرة من المركز لاستبدال المنتج المحلي بالمستورد.

إيجاد بدائل محلية

وقال المركز القومي للبحوث، إن الدولة رصدت 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية.

وفى هذا السياق، فإن المركز القومي للبحوث يفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية وكذلك تقديم حزم تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية.

ويضم معرض المنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومي للبحوث أكثر من 200 منتج من المنتجات القابلة للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدمة من 14 معهدًا بالمركز تتميز بكونها مصنعة بخامات من بيئتنا المحلية، والتي تم تصنيعها ببراءات اختراع ممنوحة أو نتاج أفكار ابتكارية من علماء المركز القومي للبحوث ولها القدرة على التنافس في الأسواق المحلية وتقليل العملة الصعبة المدفوعة للاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صنع في مصر.

يذكر أن أهم أهداف هذه المبادرة هو تعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي تسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية الاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد.

جاءت المبادرة تحت رعاية كل من الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية وتنسيق الدكتورة عبدالمنعم الرفاعي أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات.