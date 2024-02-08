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«البحث العلمي» تكشف تفاصيل إنتاج أول ماكينة حقن بلاستيكية محلية الصنع

كتب:

أحمد أبوضيف
08:48 ص | الخميس 08 فبراير 2024
صورة الابتكار

صورة الابتكار

كشف الدكور محمد الغمري، عضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيس مجلس إدارة «إيجيبت سات»، تفاصيل تصنيع أول ماكينة حقن بلاستيكية محلية الصنع، في إطار دعم الصناعة المصرية. 

وأضاف الغمري في بيان صادر عنه، أنّ الفكرة جاءت بعد دراسة السوق واحتياجاته، حيث تعد المنتجات البلاستيكية الأكثر انتشارا في العالم، ولا تخلو ملابس أي من سكان الأرض من زر تم تصنيعه من البلاستيك، كما لا يخلو بيت أو سيارة أو جهاز كهربائي من آلاف القطع البلاستيكية، ورغم ذلك تستورد المصانع المصرية ماكينات تصنيع البلاستيك إما من الصين أو من الدول الأوروبية التي تحتكر الصناعة وتصدرها إلينا بأضعاف تكلفتها.

ماكينة حقن بلاستيك

وأوضح عضو المجلس التخصصي لبحوث النقل، أنّه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم عامة، وفي إطار خطة دعم الصناعة المصرية، انتهى فريق البحوث والتطوير في الشركة من تصميم وتصنيع أول ماكينة حقن بلاستيك صناعة مصرية، وبسعر يقل بنسبة 50% عن مثيلاتها المستوردة من الصين، لتوفر فرص عمل للمواطن المصري وتدعم الاقتصاد.

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