السيسي لرئيس الوزراء الكندي: الوقف الفوري للعدوان على غزة يجنب المنطقة اتساع رقعة الصراع

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي چاستن ترودو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع.

وقد حذر الرئيس السيسي، من خطورة التصعيد، مؤكداً أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع، وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء الكندي، الجهود المصرية، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين ودعم بلاده لكل الجهود لوقف إطلاق النار.