حملة السيسي تكرم عددا من الأحزاب لدورها في كتابة فصل من تاريخ مصر

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة في الانتخابات الرئاسية الماضية، عددا من الأحزاب والكيانات السياسية.

وجاء من بين المكرمين اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تقديرا وشكراً للحزب بجميع قياداته وكوادره على جهودهم خلال المرحلة الماضية وفي الانتخابات الرئاسية.

الجهود الاستثنائية والمساهمات النبيلة للحزب

وأشادت حملة الرئيس السيسي بالجهود الاستثنائية والمساهمات النبيلة للحزب، وقالت الحملة في نص التكريم المقدم لحزب الحركة الوطنية المصرية ولرئيس الحزب: «لقد كنتم الركيزة الأساسية في كتابة فصل من تاريخ مصرنا العزيزة، ولقد كان اجتهادكم وتعاونكم ضمانا لنجاح رسالتنا المبنية على العمل الجماعي التشاركي والتكامل والدعم المتبادل».

كما كرمت الحملة الرسمية للرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية السابقة، حزب حماة الوطن، لجهوده في نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024، بحضور السيد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب عماد خليل، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الدكتور حاتم متولي، عن الكيانات الشبابية، والدكتور كريم سلام، ممثلاً عن القبائل العربية والعائلات المصرية.

من جانبه، أكد الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب كان من أوائل المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيمانا بجهوده خلال الفترة الماضية، وما حققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات.

«حماة الوطن» بذل مجهودا جبارا خلال الاستحقاق الدستوري

وأشار الهريدي، إلى أن حماة الوطن، بجميع قواعده الشعبية بذل مجهودا جبارا خلال الاستحقاق الدستوري، بداية من فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة.

وقال: حزب حماة الوطن يجدد العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف خلف قيادته من أجل استكمال مسيرة التنمية، وكذلك في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

كما كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حزب الحرية المصرى، ممثلا في اسم الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي ومسؤول الاتصال مع الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية، تقديرا على المجهود الكبير خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وكتابة فصل جديد من تاريخ مصر من خلال العمل الجماعي والتشاركي في حشد المواطنين أمام صناديق الانتخابات.

وسلَّم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للرئيس السيسي، الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، درع التكريم وشهادة تقدير للحزب، إضافة إلى شهادة تقدير باسمه شخصيا، كما تسلم الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى ومسؤول الاتصال مع الحملة الرسمية شهادة تقدير.