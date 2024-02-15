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الرئيس السيسي يودع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا بعد انتهاء زيارته لمصر

كتب:

محمد أبو عمرة
08:00 م | الخميس 15 فبراير 2024
الرئيس السيسي يودع دا سيلفا بمطار القاهرة

الرئيس السيسي يودع دا سيلفا بمطار القاهرة

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، ضيف مصر الكبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر.

وجرى الاتفاق خلال الزيارة على ترفيع العلاقة بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يتم تفعيل ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الجاري.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.