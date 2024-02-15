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العاهل الأردني: على المجتمع الدولي التحرك لإيقاف الحرب المدمرة على قطاع غزة

كتب:

طارق صقر
09:39 م | الخميس 15 فبراير 2024
الملك عبدالله الثاني بن الحسين

الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، أن العاهل الأردني، عبدالله الثاني، التقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مساء اليوم الخميس، ونقلت عن العاهل الأردني قوله إنه «على المجتمع الدولي التحرك لإيقاف الحرب المدمرة على قطاع غزة».

وأضاف الملك عبدالله أنه يجب العمل على ضمان إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، كما شدد على أهمية وقف اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح العاهل الأردني أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين، مؤكداً على الدور المحوري للمملكة المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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بقلم طارق صقر