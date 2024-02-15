اقرأ في عدد الوطن غدا: اتفاق «مصري - برازيلي» على ضرورة وقف الحرب في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- اتفاق «مصرى - برازيلى» على ضرورة وقف الحرب فى غزة

- «السيسى ودا سيلفا» اتفقا على إدخال المساعدات للقطاع حفاظاً على أرواح المدنيين والترتيب لإعلان دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

- رئيس الوزراء: مستمرون فى جهودنا لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة

- الحكومة تقر سعر ضمان توريد القطن: 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة.. و12 ألفاً لـ«طويل التيلة»

- 28663 شهيداً و68395 مصاباً.. حصيلة العدوان الإسرائيلى على «غزة» منذ 7 أكتوبر

- إيطاليا: إسرائيل تقتل عدداً كبيراً للغاية من المدنيين فى «القطاع»

- «الزراعة»: تكثيف التفتيش على أسواق اللحوم قبل «رمضان»

الصفحة الثانية

- «المالية»: 240 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية

- «معيط»: 110 مليارات جنيه تكلفة الزيادة فى الدين لكل جنيه واحد مقابل سعر الصرف.. وحرب أوكرانيا كبدت الدولة 23 مليار دولار من الاحتياطى النقدى.. والخليج دعمنا بالودائع.. وأسعار منتجات القمح شهدت ارتفاعاً بنسبة 100%.. والدولة تدعم إنتاج 100 مليار رغيف بقيمة 100 مليار جنيه

- «المجتمعات العمرانية»: تيسيرات لتنمية أراضى الساحل الشمالى

- «الجزار»: تخصيص 5960 فداناً بناء على الطلب.. و1507 بنظام نقل الأصول.. و14 ألف شقة و58 عمارة بمختلف المستويات

- الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بأحد تشكيلات الجيش الثالث

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة: حريصون على الاهتمام بالتدريب القتالى لجميع الوحدات

- «الصحة»: وقف وصف الأدوية المستوردة لمرضى المستشفيات الحكومية

- فحص 12٫5 مليون مواطن ضمن «الأمراض المزمنة»

- وزيرة البيئة: فرص جديدة للشراكة بين القطاع الخاص المصرى والإمارات فى مشروعات إدارة المخلفات

- «سويلم» يتابع حالة المنظومة المائية فى محافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط

- وزير الرى: استمرار تطهير الترع.. والحفاظ على الطابع التاريخى لمنشآت الوزارة عند التجديد.. ومراجعة موقف الآبار والكبارى المخالفة

الصفحة الثالثة

- مصر والبرازيل.. مائة عام دبلوماسية.. «السيسى ودا سيلفا» اتفقا على زيادة حجم التبادل التجارى

- الرئيسان بحثا الوضع فى قطاع غزة واتفقا على ضرورة الوقف العاجل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظاً على أرواح المدنيين والترتيب لإعلان دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

- «السيسى»: المباحثات الثنائية تعكس الإرادة الحقيقية والموسعة للاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات ما سيكون له مردود على البلدين

- «دا سيلفا»: انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة لتعزيز عضوية الدول النامية فى المنظمة

- دبلوماسيون: علاقات البلدين متميزة.. وتنسيق مشترك فى المحافل الدولية

- «هريدى»: توطيد العلاقات من شأنه توسيع أطر التعاون السياسى والاقتصادى بما يعود بالنفع على الشعبين

- «الشاذلى»: البرازيل لها ثقل إقليمى ودولى وتمثل قوة صناعية واقتصادية وزراعية لا يستهان بها

- «البرديسى»: الرئيسان لهما وجهات نظر متقاربة فى العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية

الصفحة الرابعة

- «الثانوية العامة» على طاولة الحوار المجتمعى

- «رؤية التطوير».. ميول الطالب تحكم مساره الدراسى.. وإتاحة الفرص لتحسين المجموع

- وزير التعليم: النظام الجديد يقضى على «بعبع الثانوية» الذى يخشاه الطلاب وأولياء الأمور

- ومسئول: التطبيق يبدأ على دفعة الصف السادس الابتدائى حالياً عندما يصلون إلى المرحلة الثانوية.. والنظام المقترح لن يجبر الطالب على دراسة مسار بعينه أو مواد محددة

- رئيس قسم المناهج بـ«تربية حلوان»: ضمانة حقيقية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية

- رحلة «الثانوية» فى 199 عاما

- «أولياء الأمور».. «القضاء على شاومينج ورقابة الامتحانات وعودة الطلاب للمدرسة».. أهم مطالبنا

- «داليا»: نظام التشعيب يضيّق ويقلل الفرص فى الاختيار.. ونحتاج آليات للسيطرة على الغش

- «المعلمون»: تدريس مهارات سوق العمل ضرورة والمدارس الأجنبية تتيح للطالب اختيار المسار التعليمى

- «أبوطالب»: التطوير يحتاج لمواكبة المستجدات ويجب ألا يقتصر على المناهج

الصفحة الخامسة

- «برلمانيون»: الخوف من الثانوية ثقافة متراكمة علاجها تعاون الجميع

- «الفقى»: إعداد المعلم يجب أن يتوازى مع تطوير المناهج.. و«المندوه»: فكرة «التحسين» يجب أن ننظر إليها بشكل أوسع ونعطى الفرصة للطلاب لتقرير مصيرهم

- «تربويون»: تشعّب المسارات يُخفّف التوتر ويُقلّل التنافس على كليات القمة

- «شوقى»: تعدّد محاولات التقييم يقضى على ظاهرة الاستغلال فى «السناتر»

- يوسف القعيد يكتب: الثانوية العامة «بُعبُع» الطلاب والمدرسين والمجتمع كله

- د. محب الرافعى: «البرلمان والمعلم والطالب والوزارة» ملامح أساسية فى مناقشة الملف

- وزير التعليم الأسبق: طرح مشروع التطوير للحوار المجتمعى جاء فى توقيت مناسب

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: أردوغان فى القاهرة.. ثم ماذا؟!

- سحر الجعارة: أنا اللى بالأمر المحال اغتوى

- خالد منتصر يكتب: الشيخ والفيلسوف

- بلال الدوى يكتب: «Zero problems» بين «القاهرة وأنقرة»

- أمينة خيرى تكتب: استفزاز التشتيت وفلسطين الموحدة

- لينا مظلوم تكتب: مصر - تركيا.. سحابة صيف لا تبلغ الجذور

الصفحة السابعة

- مصر «الطرف الأول» وكفى.. حسام حسن: حققت حلمى.. ورفضت وضع اسمى كـ«طرف ثانى» أمام منتخب بلدى.. وإسعاد الجماهير دين فى رقبتى.. وكل ما يشغلنى بناء فريق قوى

- قرارات حاسمة.. الزمالك يغلق ملعبه بعد تعدد الإصابات ويعانى غيابات قبل مواجهة الدراويش

- مواجهة فض الاشتباك.. الأهلى مع بلوزداد بدورى الأبطال.. مفاضلة بين «كهربا وموديست».. و«باكيتا» يراهن على جاهزية لاعبيه

- «جيد» يكتب نهايته.. قرار داخل «كاف» بحرمان «رضوان» من إدارة المباريات.. ومصادر تكشف شطبه

الصفحة الثامنة

- «نادى ولعب وملابس».. عاشت ظروفهم.. «هدى» تمنح الأمل لذوى الهمم

- «مليحة».. الدمار لا يمنع الحب

- «كروان التلاوة» يتوج إسهامات الدكتور محمود خليل الثقافية فى المكتبة العربية

- «بابا دكتور عربيات».. «خطّاب» أشهر ميكانيكى بفضل بناته

- زينة رمضان صديقة للبيئة: «من الورق والفوم وعلب الكانز»